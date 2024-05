Una settimana particolare L’impegno in ogni senso

(Di giovedì 9 maggio 2024) La tradizionale marcia podistica delle “pecorelle“, la mostra evento “La Costituzione siamo noi“, uno spettacolo teatrale con la compagnia dei detenuti del carcere di Bollate “Corpi bollati“, e, in anteprima, l’esposizione dei progetti a tema “La Melzo che vorrei“, finalisti nella sezione junior del bilancio partecipativo e realizzati da gruppi di ragazzi. La solidarietà e la coesione sociale sono i temi portanti, e anche Melzo partecipa con un suo calendario di iniziative tutte concentrate nella giornata di sabato 11 alla Milano Civil Week, ladel volontariato, del civismo e della cittadinanza attiva. La presentazione in sala giunta, alla presenza di tutti i promotori: amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Fusè, dall’assessore Francesca Moratti e dal presidente del consiglio Federico Moizo, Gigi Foletti della Consulta sociale, Paolo ...

A Melzo "marcia delle pecorelle" e il "Pinocchio" dei detenuti di Bollate. A Gorgonzola "La bellezza dell'incontro" con i migranti residenti in città.

