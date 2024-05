I profitti di Bper volano oltre le attese | +57%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il gruppoha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile di 457,3 milioni di euro, in crescita del 57,3% rispetto ai 290,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno e dopo aver spesato 111,8 milioni di euro di costi sistemici. Il risultato è superiore alledel mercato, che si attestavano a circa 450 milioni. "La banca ha ottenuto dall’inizio dell’anno risultati eccellenti in particolare grazie agli ottimi risultati del margine di interesse e delle commissioni nette" che hanno permesso ai ricavi di salire del 9,9% a 1,35 miliardi di euro, si legge nella nota. Risultati "in linea con il posizionamento dinello scenario economico italiano: una grande banca capace di generare costante valore a beneficio di tutti gli stakeholders – ha commentato il neo ad di, Gianni Franco Papa – Lavorerò ...