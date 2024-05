Bergamo. Quel rumore sordo poteva far pensare a una caduta dalle scale o a un altro banale incidente domestico. Invece era appena stato esploso un colpo di pistola, per mettere in fuga due malviventi che poco prima si erano introdotti in una ...

La Casa di montagna degli Alpini. Rinascita con due giovani capannat - La casa di montagna degli Alpini. Rinascita con due giovani capannat - Ai Piani di Artavaggio riaprirà entro l’estate il rifugio Cazzaniga-Merlini, simbolo delle Penne Nere. I valtellinesi Valery Gurini e Davide Luzzani sono stati scelti tra 24 aspiranti gestori della ba ...

Città alpina dell’anno «il cuore delle terre alte» - Città alpina dell’anno «il cuore delle terre alte» - Il Festival e tutti i temi cardine di questa edizione sono stati presentati lo scorso 30 aprile a Cuneo, presso la casa del Fiume ... i contorni di un’identità fortemente legata alla montagna, è stata ...

Quanto costa una casa in montagna Eccolo svelato - Quanto costa una casa in montagna Eccolo svelato - Per l'estate, ciascuno sceglierà di andare in vacanza in una meta diversa. C'è chi opterà per una città affacciata sul mare e chi invece se ne andrà in ...