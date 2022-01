Ritorno a scuola, lo sfogo di una mamma: “Dopo le vacanze spese 75 euro di tamponi e 3 quote mensa pagate a vuoto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Per raccontare il disagio che stanno attraversando le scuole e le famiglie in queste settimane, riportiamo lo sfogo di una lettrice, una madre che spiega le spese a vuoto che sta sostenendo proprio negli ultimi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) Per raccontare il disagio che stanno attraversando le scuole e le famiglie in queste settimane, riportiamo lodi una lettrice, una madre che spiega leche sta sostenendo proprio negli ultimi giorni. L'articolo .

Advertising

AnsaValledAosta : Covid: Lavevaz, sistema colori non è più attuale. 'A scuola garantire il più forte ritorno in presenza' #ANSA - erikaconlak2 : quando manco a scuola il giorno in cui ritorno mi preparo come se non andassi da mesi - guastellae : RT @emma_gattoni: Da bambini,ogni anno si diventa una persona diversa. Di solito succede in autunno,quando con il ritorno a scuola si entra… - rr0sequarz : la gioia che provo quando ritorno a casa da scuola e mi butto sul letto a peso morto - Alice70A : RT @emma_gattoni: Da bambini,ogni anno si diventa una persona diversa. Di solito succede in autunno,quando con il ritorno a scuola si entra… -