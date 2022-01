Coppa d'Africa, il portiere che si "scorda" di poter usare le mani: Camerun-Comore, una foto pazzesca | Guarda (Di martedì 25 gennaio 2022) La festa di Camerun-Comore di Coppa d'Africa, si è trasformata in un dramma. Una partita d'altri tempi, conclusasi in un finale tragico. Prima i problemi in campo della Nazionale di Younes Zerdouk, arrivata in ritardo allo stadio e che ha dovuto far giocare un terzino in porta (col nastro adesivo a modificare il numero) perché i suoi tre portieri erano tra i 12 positivi al Covid (tranne Ali Ahamada, tornato negativo nelle ultime ore ma impossibilitato a giocare per le ultime direttive). E nonostante alcune sue parate decisive (soprattutto di piede), l'espulsione dopo sette minuti del centrale Nadjim Abdou ha complicato ulteriormente i piani, e alla fine il Camerun ha trovato la vittoria per 2-1 con i gol di Ekambi e Aboubakar, strappando il pass per i quarti di finale. Virale la foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La festa didid', si è trasformata in un dramma. Una partita d'altri tempi, conclusasi in un finale tragico. Prima i problemi in campo della Nazionale di Younes Zerdouk, arrivata in ritardo allo stadio e che ha dovuto far giocare un terzino in porta (col nastro adesivo a modificare il numero) perché i suoi tre portieri erano tra i 12 positivi al Covid (tranne Ali Ahamada, tornato negativo nelle ultime ore ma impossibilitato a giocare per le ultime direttive). E nonostante alcune sue parate decisive (soprattutto di piede), l'espulsione dopo sette minuti del centrale Nadjim Abdou ha complicato ulteriormente i piani, e alla fine ilha trovato la vittoria per 2-1 con i gol di Ekambi e Aboubakar, strappando il pass per i quarti di finale. Virale la...

