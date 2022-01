“Ma i regali per ingraziarti i politici | ora | glieli lasci o li riprendi?” | la lettera di Luciana Littizzetto a Berlusconi | VIDEO

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Oramai ci siamo. Da oggi inizieranno, nell’aula di Montecitorio e nel seggio drive-in allestito nel parcheggio della Camera dei deputati, i Grandi elettori inizieranno le procedure di voto per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Nelle ultime settimane sono circolati tantissimi nomi (e rumorosi passi indietro). Ma perla risposta è solo una: un tandem Draghi-Mattarella per il Quirinale: Dragarella. Ma la parte più succosa è laa Silviodopo il suo ritiro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lucianina, la “letterina” adopo il ritiro verso il Quirinale La comica torinese, ...

Advertising

chetempochefa : 'Orietta mi ha regalato un pezzo di formaggio.' 'Ma Orietta, regali a tutti il formaggio? Tutte le volte che mi dic… - neXtquotidiano : “Ma i regali per ingraziarti i politici, ora, glieli lasci o li riprendi?”, la lettera di Luciana #Littizzetto a… - Ohayoit : Regali di Natale per appassionati del Giappone #giappone #ohayoit - revove22454 : RT @albertopetro2: @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @cmont4560 @anne_camozzi @DavLucia @dianadep1 @agustin_gut @djola… - cmont4560 : RT @albertopetro2: @Rebeka80721106 @smarucci461 @BrindusaB1 @BaroneZaza70 @cmont4560 @anne_camozzi @DavLucia @dianadep1 @agustin_gut @djola… -

Ultime Notizie dalla rete : regali per

Agenzia ANSA

"Ma non ti iscrivi a Miss Francei soldi", ribatte Lena Massinger, Miss Champagne - Ardennes 2021, che ricorda anzi iricevuti, da un iPad agli abiti. Dopo la polemica sulla possibile ...Hai fatto cose bellissimetutti e ti ringrazio perchéemozioni grazie ai tuoi film o semplicemente essendo te stessa'. (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) TENTATO SUICIDIO DI IVANA SPAGNA/ ...“Juve, ti serve Vlahovic”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Pochissime emozioni nella sfida di San Siro con il Milan che perde Ibra per infortunio. Allegri, indispensabile l ...Due soli precedenti tra Sinner e De Minaur: Next Gen 2019 e Sofia 2020, entrambi vinti dall'italiano che ha poi vinto i tornei.