Le recensioni di Giorgio Manganelli sono opere letterarie

Giorgio Manganelli, ovvero la letteratura allo stato fluido, lavico, folle: materia di eruzione che d'emblée si fa minerale lapideo di chioschi e grottesche, padiglioni e palazzi d'inferno. (Ogni volta che leggo Manganelli mi viene alla mente Catania: la via dei Crociferi, la fontana dell'Elefante, la fontana dell'Arenano e la Piscarìa – e c'è un Palazzo Manganelli, notevole). È incandescenza che si fa architettura. Le recensioni librarie sorgono in guisa di chioschi e completi. Oggi si può dirlo: Giorgio Manganelli ha portato lustro alla recensione letteraria – e col piglio del predestinato. Saggista notevole e narratore recalcitrante al romanzo, è maestro della prosa breve italiana: in tutte le variazioni: dal corsivo alla novella; ed è nella recensione che il ...

Viaggio nelle concupiscenze librarie di Giorgio Manganelli Dopo aver pubblicato Concupiscenza libraria , Adelphi porta in libreria Altre concupiscenze , la continuazione, il sequel, la seconda puntata di una raccolta di recensioni firmate da Giorgio Manganelli che vorremmo eterna. Sono centinaia gli scrittori evocati nelle pagine di Altre concupiscenze : c'è il "disamore da maestro lapidario" di Fleur Jaeggy; c'è l'...

Recensore, buffone dei buffoni Manganelli è della razza dei Borges, degli Arbasino e dei Savinio. Lettore accanito e inesausto, non è un recensore, neppure quando addenta un libro e lo consuma in pochi bocconi, ma è un compulsatore ...

