Pensioni, arriva il taglio per molti anziani: chi sono quelli coinvolti (Di domenica 23 gennaio 2022) Nuovo taglio per le Pensioni di alcuni anziani. Andiamo quindi a vedere quali saranno i cittadini coinvolti dal provvedimento. Continuano i tagli, che adesso colpiscono anche le Pensioni ridotte del 3% per alcuni anziani. Andiamo quindi a vedere quale fascia della popolazione è coinvolta nel nuovo provvedimento. Cosa succede con la nuova proposta (via Screenshot)E’ arrivata una nuova proposta riguardante la riforma delle Pensioni. Questa è riconducibile a Michele Reitano, membro della Commissione tecnica del ministero del Lavoro. L’obiettivo di Reitano è quello di separare l’assistenza dalla previdenza e cercando di tutelare anche le categorie di lavoratori più fragili. Quindi la proposta del Membro della Commissione tecnica del ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 gennaio 2022) Nuovoper ledi alcuni. Andiamo quindi a vedere quali saranno i cittadinidal provvedimento. Continuano i tagli, che adesso colpiscono anche leridotte del 3% per alcuni. Andiamo quindi a vedere quale fascia della popolazione è coinvolta nel nuovo provvedimento. Cosa succede con la nuova proposta (via Screenshot)E’ta una nuova proposta riguardante la riforma delle. Questa è riconducibile a Michele Reitano, membro della Commissione tecnica del ministero del Lavoro. L’obiettivo di Reitano è quello di separare l’assistenza dalla previdenza e cercando di tutelare anche le categorie di lavoratori più fragili. Quindi la proposta del Membro della Commissione tecnica del ...

Advertising

zazoomblog : Pensioni arriva il taglio per molti anziani: chi sono quelli coinvolti - #Pensioni #arriva #taglio #molti - sciantokescia : RT @PastoreFrance: #Pensioni La gente che arriva a stento al 20 del mese, non può permettersi un conto in banca o alla Posta. Concetto diff… - PastoreFrance : #Pensioni La gente che arriva a stento al 20 del mese, non può permettersi un conto in banca o alla Posta. Concetto difficile!? - Fabry_tanakasan : @ladyonorato @giogio_al_cubo solo in una repubblica delle banane le pensioni devi ritirarle alla posta. Nelle altre… - andfranchini : RT @andfranchini: @valy_s Si maz…1) i simpatici vecchini sono tutti o quasi vaccinati 2) il 95% delle pensioni arriva in banca sui C/C (le… -