La sposa | le anticipazioni della seconda puntata

(Di domenica 23 gennaio 2022) La vita tranquilla al casale dei Bassi viene spezzata dal ritrovamento di un cadavere in fondo a una scarpata da parte di un cacciatore: il corpo ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo e tutti pensano che ad ucciderla sia stato proprio lui. Comincia con un clamoroso colpo di scena lade La, la nuova serie di Rai1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti (quasi 6 milioni e il 26,8% di share) e che racconta l'Italia degli anni '60, tra matrimoni per procura, grandi cambiamenti, trasformazioni sociali ed emancipazione femminile. Ecco cos'accadrà nella, in onda domenica 23 gennaio. La, le...

Advertising

redazionetvsoap : #lasposa #anticipazioni #fiction #fictionrai #raifiction #23gennaio #rai1 La seconda puntata #staseraintv! - zazoomblog : La Sposa: anticipazioni domenica 30 Gennaio 2022 - #Sposa: #anticipazioni #domenica - CorriereCitta : La Sposa, anticipazioni seconda puntata #23gennaio 2022: trama episodi, cast, replica e streaming #lasposa - zazoomblog : La sposa anticipazioni 2^ puntata 23 gennaio 2022: Maria e Italo si innamorano - #sposa #anticipazioni #puntata… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 24 gennaio 2022 Anticipazioni: Anna si sposa? -

Ultime Notizie dalla rete : sposa anticipazioni

Paolino rischierà la vita in un incendio:LaLa terza e ultima puntata de La, in onda su Rai 1 domenica 30 gennaio sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Maria, infatti, ...La23 gennaio 2022: trama episodi di stasera in tv Nella seconda e imperdibile puntata finalmente Italo verrà scagionato: non è stato lui ad uccidere Giorgia, l'ex moglie trovata ...Domenica 23 gennaio 2022 torna su Rai1 la nuova fiction che vede come protagonista Serena Rossi. L’attrice veste nuovamente i panni di Maria, la protagonista di La Sposa, una giovane donna che negli a ...Fiction La sposa, arriva la seconda attesissima puntata Dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana (seguito da sei milioni di spettatori per uno share ...