Covid, la Regione Lombardia avvia un'ispezione all'ospedale Galeazzi (Di sabato 22 gennaio 2022) commenta La direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha avviato un' ispezione interna all 'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano dopo il rinvio degli interventi per alcuni pazienti senza il ...

