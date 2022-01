Advertising

repubblica : Alessandro Baricco pubblica sui social foto dall'ospedale: 'Ho un tumore, devo curarmi' - ilpost : Alessandro Baricco ha annunciato di avere una leucemia - saralice03 : RT @ilpost: Alessandro Baricco ha annunciato di avere una leucemia - news_mondo_h24 : Baricco, “Cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica” - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Baricco ha annunciato sui social di avere la leucemia -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Baricco

Il Post

ha scelto i social per annunciare la sua malattia. Lo scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, autore televisivo, critico musicale, conduttore televisivo e conduttore radiofonico ...Con questa immagine, lo scrittoresceglie di annunciare nella tarda mattinata di sabato 22 gennaio, sui suoi account social, di essere malato e di doversi sottoporre a un delicato ...Comincia così il post su Facebook Alessandro Baricco, accompagnato dall'immagine di un computer e Il Circolo Pickwick di Charles Dickens accanto a un letto d’ospedale. Lo scrittore si deve sottoporre ...Alessandro Baricco ha la leucemia. L’annuncio in un lungo post Instagram. Tra qualche giorno si sottoporrà al trapianto di cellule staminali: “Mancherò per un po’, ma non abituatevi troppo alla mia as ...