Vlahovic alla Juve? Fiorentina | “Nessuna offerta”

"Vlahovic alla Juventus? Ho letto ma ovviamente alla Fiorentina non è arrivato niente e non c'è stato niente. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all'estero però ovviamente non si balla in uno, si balla in tre". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, parlando del presunto interesse della Juventus per Dusan Vlahovic con una ipotetica offerta di 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski, ai microfoni della 'Tgr Rai-Toscana'. Il dg viola ha poi spiegato che con gli agenti dell'attaccante ci sono "zero comunicazioni. Ho avuto la settimana scorsa una conversazione con Dusan ed ovviamente la risposta è stata zero. Tocca a lui comunicare le sue ...

capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - forumJuventus : [GdS] La Juve vuole Vlahovic subito: soldi e Kulusevski la proposta dei bianconeri alla Fiorentina ?… - calciomercatoit : ??? @eleonora_trotta alla CMIT TV: 'L'#Arsenal ha presentato un'offerta da 70 milioni per #Vlahovic: la #Fiorentina… - leggoit : Vlahovic alla Juventus? Da Firenze smentiscono: «Nessuna offerta» - Vittoriog82 : +++ #Damascelli e #Vocalelli su @RadioRadioWeb: '#Vlahovic alla #Juve potrebbe effettivamente succedere entro il 31 dicembre'. -

JUVENTUS?/ Calciomercato, la Fiorentina: "Il suo agente non è chiaro" CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI I dirigenti della Lazio proveranno quindi a rinforzare l'organico ...Il dg viola Barone: "Contatti con club estero. Risposte dal giocatore? Zero" "Juve? Ho letto ma ovviamenteFiorentina non è arrivato niente e non c'è stato niente. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all'estero però ovviamente non si balla in uno, ...(Roma, 21 gennaio 2022) - Vale 2,67 la vittoria rossonera a San Siro, i bianconeri inseguono a 2,71. L'intervento del Var pagherebbe 3,10, ...Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, tornando in prima battuta sul caso Vlahovic, che nel servizio viene dichiarato sì come possibile ...