Casaleggio associati | tam tam nel M5S | verso messa in liquidazione?

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - La voce gira in ambienti milanesi e rimbalza fino a Roma, dove diventa un tam tam tra Camera e Senato. Stando ai rumors interni alle pattuglie grilline, riportati dall'Adnkronos, la Casaleggio associati, dove tutto ebbe inizio dando vita al sogno M5S di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, navigherebbe in brutte acque. Al punto che i vertici della società - ora guidata dal figlio del cofondatore del Movimento, Davide (che non è indagato) - starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di mettere in liquidazione la società. Voci amare - che al momento non trovano però conferme ufficiali nella società - tanto più che arrivano in giorni in cui il nome di Casaleggio, assieme a quello di Beppe Grillo, viene tirato in ballo nell'inchiesta della Procura di Milano sulla ...

