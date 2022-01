Tumori | Sileri | ' -2 | 5 mln screening e 600mila interventi rinviati per Covid'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute)() - "I dati sul rallentamento dell'attività di prevenzione nel periodo pandemico sono impietosi: 2 milioni e mezzo diin meno, con un calo del 33% per locervicale, del 32% per quello colon-rettale e del 26% per quello mammografico. Questa riduzione si traduce fatalmente in mancate diagnosi precoci, decorsi delle malattie più difficili da trattare, prognosi ritardate e spesso purtroppo infelici. La paura del contagio scaturita dalla pandemia, la riconversione dei reparti, l'attesa di nuove ondate hanno portato ad un aumento dell'incidenza dei". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenendo oggi alla presentazione del documento 'Insieme per l'oncologia del futuro', realizzato da Cittadinanzattiva con il supporto di Novartis e il ...

Advertising

___John_Smith__ : RT @Penelop68836448: @QRepubblica @Capezzone Daniele @Capezzone ma il signor Sileri, dopo questo servizio sui morti di tumori giornalieri… - regynadeserto : RT @Penelop68836448: @QRepubblica @Capezzone Daniele @Capezzone ma il signor Sileri, dopo questo servizio sui morti di tumori giornalieri… - Baffotto3000 : RT @Penelop68836448: @QRepubblica @Capezzone Daniele @Capezzone ma il signor Sileri, dopo questo servizio sui morti di tumori giornalieri… - Penelop68836448 : @QRepubblica @Capezzone Daniele @Capezzone ma il signor Sileri, dopo questo servizio sui morti di tumori giornalie… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Sileri

Il Tempo

Sono pazienti con, fratture, interventi assegnati da mesi e che vengono operati o meno sulla ... Per esempio, come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, dando un maggiore ...... viene ospedalizzato per curare tutt'altro: traumi, infarti, emorragie, scompensi,". ... Pierpaolo- Ciò provoca problemi organizzativi non da poco negli ospedali, che devono aumentare le ...Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute)() - "I dati sul rallentamento dell’attività di prevenzione nel periodo pandemico sono impietosi: 2 milioni e mezzo di screening in meno, con un ...Uno studio della Fiaso, che fa la differenza tra ricoverati con il Covid e per il Covid, potrebbe supportare il cambio di passo evocato anche da Bassetti.