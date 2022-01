Roberta Metsola eletta presidente dell’Europarlamento | lungo applauso e fiori in Aula per la politica maltese – Video

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - virginiaraggi : Congratulazioni a Roberta #Metsola, eletta oggi presidente del Parlamento europeo. Un incarico di grande prestigio… - kechiao : RT @BonfriscoAnna: ROBERTA METSOLA eletta Presidente del Parlamento Europeo alla prima votazione con 458 voti. “SONO LIETA DI AVER CONTRIBU… - news_mondo_h24 : Chi è Roberta Metsola, la più giovane Presidente del Parlamento europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

Roma, 18 gen 13:29 - L'elezione di"è una vittoria per il Partito popolare europeo e per l'Europa intera., eurodeputata maltese ed esponente del Ppe, ha tutte le carte in regola per guidare il Parlamento europeo,...Lo scrive il Presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla Presidente del Parlamento Europeo,. .(Teleborsa) - "Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spa ...Unico scrutinio, con voto segreto anche da remoto, per eleggere il nuovo presidente del Parlamento europeo oggi nell’aula plenaria di Strasburgo.