Covid e disuguaglianza, Oxfam: “Più che raddoppiato il patrimonio dei dieci più ricchi, poveri aumentati come mai prima. E ora la disparità nell’accesso ai vaccini prolunga la pandemia” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La ricchezza accumulata dal solo fondatore di Amazon Jeff Bezos nei primi 21 mesi della pandemia (81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo della vaccinazione con Pfizer, booster compreso, per l’intera popolazione mondiale. Sono tanti i dati che Oxfam mette in fila nel rapporto La pandemia della disuguaglianza pubblicato come ogni anno in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, stavolta in forma ridotta e virtuale in attesa dell’edizione in presenza rimandata a giugno causa variante Omicron. Ma questo riassume molto bene i cambiamenti che hanno accompagnato l’emergenza sanitaria: da un lato l’aumento delle fortune concentrate nelle mani di pochi, dall’altro enormi disparità nell’accesso ai vaccini – oltre l’80% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) La ricchezza accumulata dal solo fondatore di Amazon Jeff Bezos nei primi 21 mesi della(81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo della vaccinazione con Pfizer, booster compreso, per l’intera popolazione mondiale. Sono tanti i dati chemette in fila nel rapporto Ladellapubblicatoogni anno in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, stavolta in forma ridotta e virtuale in attesa dell’edizione in presenza rimandata a giugno causa variante Omicron. Ma questo riassume molto bene i cambiamenti che hanno accompagnato l’emergenza sanitaria: da un lato l’aumento delle fortune concentrate nelle mani di pochi, dall’altro enormiai– oltre l’80% ...

