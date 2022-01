La Vita in Diretta: perché Alberto Matano indossa la mascherina ffp2? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Molti avranno notato che Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, oggi è in studio con la mascherina ffp2, ma perché? Leggi anche: Alberto Matano: età, mamma, fratelli, sorella, è fidanzato con chi, ha figli, lutto figlio, Emma D’Aquino, Instagram Alberto Matano con la mascherina ffp2 in Diretta, ma perché? Alberto Matano non ha... Leggi su donnapop (Di venerdì 14 gennaio 2022) Molti avranno notato che, conduttore de Lain, oggi è in studio con la, ma? Leggi anche:: età, mamma, fratelli, sorella, è fidanzato con chi, ha figli, lutto figlio, Emma D’Aquino, Instagramcon lain, manon ha...

Advertising

ilariasegalini : RT @Antart1de_: Gianmarco Saurino si è visto più tempo alla Vita in diretta che in Doc #DocNelleTueMani2 - LadyViolet0 : @RaffoAR Meno male che non l'ho vista in diretta, avrei spaccato il televisore e non si merita la mia rabbia, il mi… - elior_nat : RT @Canelcuore: ?? La Vita in Diretta E continuarono a chiamarlo Kan Yaman..bah???????ha risposto in merito..passiamo oltre..?????? #CanYaman htt… - Marisabasile16 : RT @Canelcuore: ?? La Vita in Diretta E continuarono a chiamarlo Kan Yaman..bah???????ha risposto in merito..passiamo oltre..?????? #CanYaman htt… - Pierpaoloprete7 : @Gl3nda_92 @pierpaolopretel La vita in diretta -