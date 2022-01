Juventus, l'Arsenal fa sul serio per Arthur: c'è l'offerta (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Arsenal fa sul serio per Arthur: la Juventus sarebbe disposta ad accettare la formula del prestito. Leggi su 90min (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'fa sulper: lasarebbe disposta ad accettare la formula del prestito.

Advertising

romeoagresti : La traccia impostata dall’#Arsenal per #Arthur: prestito fino a giugno con ingaggio interamente pagato. Ma prima di… - DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - marcoconterio : ?? ??? L'#Arsenal ci prova per #Arthur della #Juventus. Nuovi contatti in queste ore, c'è l'ok di Mikel Arteta. Adess… - giaco_iaco : ???? #Arthur ha detto sì ad Arteta e all'#Arsenal #AFC, ma (pur non essendo considerato incedibile) ancora NON è arr… - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?????? #Arthur ha detto sì al prestito secco (con ingaggio pagato dai londinesi) all'#Arsenal ma ad ora non c'è il via li… -