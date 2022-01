Caos Covid e partite rinviate, Marotta ha una soluzione! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dallo stadio Dall’Ara, ecco le sue parole riportate da TMW. Cosa vi siete detti nel Consiglio di Lega ieri? “L’obiettivo di tutti è preservare la salute collettiva, dei tifosi e dei nostri tesserati. Abbiamo appena concluso un Consiglio nel corso del quale è stato rivisto l’attuale protocollo e redatto uno nuovo. Ci sarà una comunicazione ufficiale di Dal Pino a breve. È anomalo che il Verona giochi a La Spezia con undici positivi mentre altre squadre sono state fermate con meno positività. L’obiettivo del Consiglio è stilare questo protocollo, avere un confronto con il Ministero dello Sport per far sì che ci sia una decisione chiara. Nel momento in cui viene data possibilità alle ASL di decidere autonomamente ci troviamo di fronte a situazioni diverse da una regione all’altra e il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dallo stadio Dall’Ara, ecco le sue parole riportate da TMW. Cosa vi siete detti nel Consiglio di Lega ieri? “L’obiettivo di tutti è preservare la salute collettiva, dei tifosi e dei nostri tesserati. Abbiamo appena concluso un Consiglio nel corso del quale è stato rivisto l’attuale protocollo e redatto uno nuovo. Ci sarà una comunicazione ufficiale di Dal Pino a breve. È anomalo che il Verona giochi a La Spezia con undici positivi mentre altre squadre sono state fermate con meno positività. L’obiettivo del Consiglio è stilare questo protocollo, avere un confronto con il Ministero dello Sport per far sì che ci sia una decisione chiara. Nel momento in cui viene data possibilità alle ASL di decidere autonomamente ci troviamo di fronte a situazioni diverse da una regione all’altra e il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il caos scuola, l’inutilità dell’obbligo #supergreenpass al lavoro e lo spreco dei #fondiPnrr. Questo e altro nel… - GoalItalia : La Serie A prepara il ricorso contro le ASL ?? - DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - MilanWorldForum : Marotta sul caos Covid in Serie A. Le dichiarazioni QUI -) - mvb66 : RT @Eurosport_IT: Ancora tanta incertezza in Serie A ???????? #SerieA | #Covid19 | #ASL -