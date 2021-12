Slalom femminile Lienz 2021, prima manche: Vlhova davanti a tutte, Brignone dodicesima (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Petra Vlhova davanti a tutte. Nella prima manche dello Slalom di Lienz, ultima gara della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022, la slovacca si porta a casa la prima parte di gara con grande naturalezza e con pochi errori. Ma occhio alla svizzera Michelle Gisin, scesa con il pettorale numero uno, che dista solamente otto centesimi dalla slovacca e può essere l’avversaria numero uno in vista della seconda manche. Al terzo posto c’è l’austriaca Katherina Liensberger che paga ventisette centesimi ed è in lizza per un posto nel podio, quarta la promettente svizzera Camille Rast. SEGUI IL LIVE DELLA prima E DELLA SECONDA manche Per quanto riguarda le italiane ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Petra. Nelladellodi, ultima gara della Coppa del Mondodi sci alpino/2022, la slovacca si porta a casa laparte di gara con grande naturalezza e con pochi errori. Ma occhio alla svizzera Michelle Gisin, scesa con il pettorale numero uno, che dista solamente otto centesimi dalla slovacca e può essere l’avversaria numero uno in vista della seconda. Al terzo posto c’è l’austriaca Katherina Liensberger che paga ventisette centesimi ed è in lizza per un posto nel podio, quarta la promettente svizzera Camille Rast. SEGUI IL LIVE DELLAE DELLA SECONDAPer quanto riguarda le italiane ...

