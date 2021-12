Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)DEL 26 DICEMBREORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA DIRMAZIONENORD ALTEZZA FIANONO DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALTEZZA BARRIERASUD DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA CASTERSENSE TRA VALENTANO E CANINO NEI DUE SENSI DI MARCIA CANTIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI CASTEL PORZIANO FINO AL 10 GENNAIO. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DA VIA DELLA CACCIUTA A VIA ALFREDO GARGIUOLO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. OSTIA, IN CORSO LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. FINO AL 30 DICEMBRE ...