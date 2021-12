Natale 2021 | gli auguri di Mariastella Gelmini

Advertising

vascorossi : Se vuoi ti faccio divertire e poi… Nessuna controindicazione ?????? Buona vigilia di Natale e buone feste a tutti ????… - enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - JoeMoroOfficial : Notte della vigilia di Natale. Un uomo inizia il turno alla reception in un complesso di palazzine di uffici ormai… - ganga2410 : Sereno Natale 2021 #Umanità -

Ultime Notizie dalla rete : Natale 2021

Non lasciate che Babboscenda dal camino senza una mascherina"....è un momento di grande gioia e sollievo - ha twittato Sos Mediterranée - in questa sera di!". Ieri il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, aveva detto che nelsono stati circa ...Pellezzano, Babbo Natale dai bambini in quarantena. Il Comune di Pellezzano ha organizzato una bella iniziativa per i bambini ...Quota dello zero termico in netta risalita e abbondantemente oltre i 2.000 metri di altitudine a causa di venti meridionali (scirocco e libeccio); pioggia e nebbia dai paesi fino in Vetta. Purtroppo l ...