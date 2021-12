Come stanno andando le vacanze di Natale nella città di Babbo Natale in Finlandia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Covid, vaccini e tamponi sono parole comuni anche a casa di Babbo Natale. «Non si scherza! Babbo Natale appartiene a un gruppo ad alto rischio a causa della sua età», spiega Sanna Kärkkäinen, CEO di Visit Rovaniemi a Euronews. Dopo un 2020 da incubo, con un crollo dei turisti dell’80 per cento, la variante Omicron spaventa anche a queste latitudini e per questo anche i visitatori che arrivano nella piccola cittadina finlandese per vedere da più vicino il personaggio più amato da grandi e piccini devono adeguarsi, accontentandosi di vederlo da dietro un plexiglass e senza la possibilità di salire sulle sue ginocchia. Nonostante l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale, «il momento resta comunque magico», assicura Kärkkäinen. Se i più grandi, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Covid, vaccini e tamponi sono parole comuni anche a casa di. «Non si scherza!appartiene a un gruppo ad alto rischio a causa della sua età», spiega Sanna Kärkkäinen, CEO di Visit Rovaniemi a Euronews. Dopo un 2020 da incubo, con un crollo dei turisti dell’80 per cento, la variante Omicron spaventa anche a queste latitudini e per questo anche i visitatori che arrivanopiccola cittadina finlandese per vedere da più vicino il personaggio più amato da grandi e piccini devono adeguarsi, accontentandosi di vederlo da dietro un plexiglass e senza la possibilità di salire sulle sue ginocchia. Nonostante l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale, «il momento resta comunque magico», assicura Kärkkäinen. Se i più grandi, ...

