Mascherine Ffp2 per gli eventi, il green pass durerà 6 mesi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della validità del green pass, tempi abbreviati per poter ricevere la terza dose, estensione dell’utilizzo delle Mascherine e del super green pass, divieto di eventi e feste che prevedano assembramenti all’aperto. È questo il pacchetto di misure sul quale la cabina di regia riunita da Mario Draghi in mattinata ha trovato una quadra, e che sarà sottoposta al Consiglio dei ministri del pomeriggio. Una riunione che si è aperta con il presidente dell’Istituto superiore di sanità Franco Brusaferro che ha comunicato i risultati dell’indagine lampo sulla diffusione della variante Omicron, responsabile ad oggi di oltre il 28% dei contagi e destinata entro gennaio a diventare prevalente in Italia. Dal 1° febbraio la durata del green pass sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della validità del, tempi abbreviati per poter ricevere la terza dose, estensione dell’utilizzo dellee del super, divieto die feste che prevedano assembramenti all’aperto. È questo il pacchetto di misure sul quale la cabina di regia riunita da Mario Draghi in mattinata ha trovato una quadra, e che sarà sottoposta al Consiglio dei ministri del pomeriggio. Una riunione che si è aperta con il presidente dell’Istituto superiore di sanità Franco Brusaferro che ha comunicato i risultati dell’indagine lampo sulla diffusione della variante Omicron, responsabile ad oggi di oltre il 28% dei contagi e destinata entro gennaio a diventare prevalente in Italia. Dal 1° febbraio la durata delsarà ...

Advertising

lorepregliasco : Una misura relativamente semplice (anche se ovviamente non risolutiva da sola eccetera eccetera): rendere obbligato… - sole24ore : Terza dose, tampone, mascherine Ffp2 e Super pass per lavorare: la stretta anti-Omicron - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Andrea Crisanti è critico con le misure adottate dal #governo: 'Il #greenpass ha fallito, i va… - Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e obbligo di FFP2 nei cinema, teatri e per eventi sportivi, e… - gvesvs : RT @majkaiso22: @capuanogio Me li immagino gli ultras nelle curve con l'obbligo di portare le mascherine ffp2 -