Natale in montagna, la settimana bianca quest'anno costa il 10% in più: rincari per hotel, skipass e ristoranti – Lo studio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le feste di Natale in montagna quest'anno saranno un'esperienza per pochi. Secondo uno studio di Assoutenti, associazione no profit per la tutela dei diritti dei consumatori, la classica settimana bianca sulla neve costerà in media il 9,7% in più rispetto al 2019. Scopo di questa ricerca è capire in che misura le tariffe abbiano subito dei rialzi dopo lo stop del 2020 per via dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo studio tiene in considerazione tutte le possibili spese, partendo dallo spostamento verso la montagna fino ad arrivare alla permanenza: «Gli italiani devono mettere in conto la stangata sui carburanti, con prezzi di benzina e gasolio che costano oggi il 24% in più rispetto all'anno scorso. Chi si muove in treno non potrà ...

