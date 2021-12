Caffi | ' Scontro Max - Lewis? Senna | Prost e Schumi hanno vinto anche così ma nessuno si scandalizzò'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se uno ha fatto 56 GP in F1 non fa parte di 'quelli che parlano senza sapere'. Alexrientra alla voce '56 GP in F1', non nella seconda. L'ex pilota di Osella, Scuderia Italia e Footwork tra 1986 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caffi Scontro

VareseSport

Se uno ha fatto 56 GP in F1 non fa parte di 'quelli che parlano senza sapere'. Alexrientra alla voce '56 GP in F1', non nella seconda. L'ex pilota di Osella, Scuderia Italia e Footwork tra 1986 e 1991 - oggi titolare di una scuderia che corre in Euro Nascar (tra i suoi piloti ...Ne parliamo con Alexe Alex Papis, ospiti speciali di Gazzetta Paddock Live dopo il Gran Premio d'Italia