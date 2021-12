Anversa-Olympiakos | Europa League | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 18.45, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi (Gruppo D) di. Ormai aritmeticamente eliminata e con appena due punti conquistati dopo cinque partite disputate, l’di Brian Priske riceve, tra le mura amiche del Bosuilstadion, l’di Pedro Martins che, secondo nel Gruppo D con nove punti, a meno due dalla capolista Eintracht Francoforte, cerca il successo in casa dei belgi per accederemente, in caso di sconfitta o pareggio dei tedeschi contro il Fenerbahce, agli ottavi di finale di. L’impegno è sicuramente alla portata dei biancorossi di Atene che, spinti al desiderio di ...