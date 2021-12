Udinese | esonero Gotti | i possibili sostituti

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo diversi risultati negativi, era ormai inevitabile che arrivasse l’di Lucadalla carica di allenatore dell’. Decisiva è stata la pesante sconfitta dell’ultima giornata subita in rimonta sul campo dell’Empoli. 16 punti in 16 giornate non era ciò che tifosi e società si aspettavano ad inizio stagione. Fino ad ora infatti, i friulani non sono quasi mai riusciti a mettere in mostra quella compattezza difensiva che li aveva caratterizzati negli scorsi campionati. La mancanza di continuità di risultati, e soprattutto di una chiara identità di gioco, ha portato il patron Pozzo a prendere la decisione di esonerare. Ecco il comunicato del club. “Calcio comunica di aver sollevato Lucadalla guida tecnica della prima squadra.Al mister vanno i più ...