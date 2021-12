Juventus | Allegri | “Italiane in Champions? Mi viene da ridere | attraversiamo percorso di crescita”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Mida. Fino all’altro ieri leerano alla pari con le altre in Europa, poi ieri sera il Milan perde col Liverpool. Le inglesi, insieme a PSG e Bayern Monaco, sono più forti delle altre. Il Milan ha avuto un girone difficile ma è tanti anni che è fuori dalla, l’Atalanta è in corsa e speriamo che approdi agli ottavi. Il bilancio è positivo, ma non possiamo sempre passare dal calcio italiano che è risorto al calcio italiano che è tutto da buttare. Non siamo nessuna delle due cose: è undi, dove ci sono delle squadre, cioè le inglesi, il Real Madrid, il PSG e il Bayern Monaco che ci sono superiori”. Così Massimilianocommenta il bilancio, fin qui, delle squadrein...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Sky prima della partita di Champions League con il Malmoe. KEAN - "Questa sera giocano Kean e De Winter, un ragazzo giovane ma pronto per una partita di Champions League". Kean o Morata: Massimiliano Allegri ha sciolto il dubbio in attacco per Juve Malmoe. Torna il centravanti italiano Moise Kean era uno dei dubbi della vigilia di Juve Malmoe: l'attaccante bianconero è in campo.