Atalanta-Villarreal rinviata, la furia dei tifosi bergamaschi: “Andate a lavorare” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I tifosi dell’Atalanta non ci stanno. Al momento della comunicazione del rinvio del match con il Villarreal, valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, il tifo bergamasco ha preso malissimo la notizia fischiando e facendo cori contro la decisione: “Andate a lavorare”, hanno urlato prima di lanciare anche qualche fumogeno in campo. Ma la forte nevicata non ha consentito lo sviluppo della partita. La partita si giocherà domani ad orario ancora da definire, sperando che tutto il pubblico possa tornare regolarmente al Gewiss Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Idell’non ci stanno. Al momento della comunicazione del rinvio del match con il, valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, il tifo bergamasco ha preso malissimo la notizia fischiando e facendo cori contro la decisione: “”, hanno urlato prima di lanciare anche qualche fumogeno in campo. Ma la forte nevicata non ha consentito lo sviluppo della partita. La partita si giocherà domani ad orario ancora da definire, sperando che tutto il pubblico possa tornare regolarmente al Gewiss Stadium. SportFace.

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - SkySport : Atalanta-Villarreal, sventata la minaccia maltempo. La situazione allo stadio #SkyUCL - DiMarzio : #UCL | #AtalantaVillarreal inizierà con 20 minuti di ritardo - persemprecalcio : ??? Non si giocherà la gara clou tra Atalanta e Villarreal, decisiva per il passaggio del turno degli orobici agli o… - sportli26181512 : Champions League, rinviata Atalanta-Villarreal: troppa neve a Bergamo: Come comunicato in diretta da Prime Video, i… -