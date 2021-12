Tegola per Inzaghi, espulso il centrocampista nerazzurro: reazione esagerata su Militao! (Di martedì 7 dicembre 2021) Un brutto gesto macchia ulteriormente la serata dell’Inter. Intorno al minuto 64?, Nicolò Barella si è reso protagonista in negativo per aver colpito da terra il suo avversario, Eder Militao. Barella, Inter, espulsioneIn seguito ad un intervento, giudicato regolare dal direttore di gara, il centrocampista dell’Inter è finito a terra in prossimità dei cartelloni pubblicitari. Immediato è stato il gesto antisportivo di Barella che, dopo un consulto del VAR, è stato giustamente punito con l’espulsione. POTREBBE INTERESSARTI: Record straordinario per Haller: il francese nella storia della Champions League! Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Un brutto gesto macchia ulteriormente la serata dell’Inter. Intorno al minuto 64?, Nicolò Barella si è reso protagonista in negativo per aver colpito da terra il suo avversario, Eder Militao. Barella, Inter, espulsioneIn seguito ad un intervento, giudicato regolare dal direttore di gara, ildell’Inter è finito a terra in prossimità dei cartelloni pubblicitari. Immediato è stato il gesto antisportivo di Barella che, dopo un consulto del VAR, è stato giustamente punito con l’espulsione. POTREBBE INTERESSARTI: Record straordinario per Haller: il francese nella storia della Champions League!

