Covid, Luca Zaia: "Sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla" (Di martedì 7 dicembre 2021) commenta Luca Zaia , in collegamento con 'Mattino Cinque', esprime la sua preoccupazione sulla situazione Covid in Veneto. 'Il vaccino funziona ma siamo preoccupati. Se guardiamo in prospettiva e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) commenta, in collegamento con 'Mattino Cinque', esprime la sua preoccupazione sulla situazionein. 'Il vaccino funziona ma siamo preoccupati. Se guardiamo in prospettiva e ...

Advertising

qn_carlino : Covid Veneto, Zaia: 'Comunità che passano in arancione aperte grazie al Super Green Pass' - gabrillasarti2 : @maine_coon2 @lisargadata @Luca__Pagani Perché i governatori e sindaci ? E bastato darle un minimo di potere di com… - luca_veneto : RT @ChanceGardiner: Italia al 1° dicembre Morti da 80 anni — 511 (69%) VACClNATl — 232 (31%) NON V. Morti — 712 (58%) VACClNATl — 5… - ValentinaMia16 : RT @tempoweb: Per il sociologo #Ricolfi i dati non mentono: non si ferma la pandemia con il #vaccino #covid19 #gismondo #quartarepubblica #… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Quasi tremila positivi nelle ultime 24 ore. Il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite a Mattin… -