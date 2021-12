Ad Artigiano in Fiera viaggio tra i migliori panettoni artigianali (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Ad Artigiano in Fiera è possibile viaggiare tra il meglio della produzione Italiana in fatto di panettoni artigianali. Nei padiglioni della manifestazione, in programma fino a domenica prossima 12 dicembre dalle 10.00 alle 23.00, sono disponibili tantissimi prodotti artigiani realizzati in tutto il Paese, e che hanno portato a Milano la loro interpretazione del dolce natalizio più amato dagli italiani. Prodotti da artigiani provenienti da tutto il territorio italiano, i panettoni all'Artigiano in Fiera raccontano la tradizione dolciaria dal Nord al Sud Italia. Protagonisti degli stand degli artigiani troviamo il lievitato del bergamasco Italo Vezzoli, prodotto con solo lievito madre naturale. Dopo ben tre generazioni è ancora la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Adinè possibile viaggiare tra il meglio della produzione Italiana in fatto di. Nei padiglioni della manifestazione, in programma fino a domenica prossima 12 dicembre dalle 10.00 alle 23.00, sono disponibili tantissimi prodotti artigiani realizzati in tutto il Paese, e che hanno portato a Milano la loro interpretazione del dolce natalizio più amato dagli italiani. Prodotti da artigiani provenienti da tutto il territorio italiano, iall'inraccontano la tradizione dolciaria dal Nord al Sud Italia. Protagonisti degli stand degli artigiani troviamo il lievitato del bergamasco Italo Vezzoli, prodotto con solo lievito madre naturale. Dopo ben tre generazioni è ancora la ...

