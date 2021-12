Tuffi | Mondiali Juniores 2021 | Biginelli-Neroni conquistano il bronzo nel sincro dalla piattaforma

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Italia ha conquistato la quarta medaglia aidiin corso di svolgimento a Kiev. A salire sul podio sono state Maiaed Elettra, che hanno conquistato ilnelfemminile. Una bella conferma per la coppia azzurra, che aveva già conquistato l’argento agli Europei di categoria. Va comunque rimarcato che le coppie in gara erano solo cinque e a vincere è stata nettamente la Russia con il duo composto da Ekaterina Beliaeva e Anna Konanykhina, che ha totalizzato 283.86 punti. Medaglia d’argento per le colombiane Tiffany Brawn Lozada e Mariana Osorio (226.05), che hanno preceduto di pochi punti le due azzurre, che hanno ottenuto 224.10, riuscendo comunque a tenere dietro le ...

Bene soprattutto i nostri portacolori negli ultimi due a più alto coefficiente di difficoltà. L'Italia ha conquistato la quarta medaglia ai Mondiali Juniores di tuffi in corso di svolgimento a Kiev. A salire sul podio sono state Maia Biginelli ed Elettra Neroni, che hanno conquistato il bronzo ... Continua a brillare la giovane italiana dei tuffi ai mondiali juniores, in svolgimento al Liko Sport Centre di Kiev. Maia Biginelli - tesserata per Fiamme Oro ed allenata da Fabrizio De Angelis e Fran ...