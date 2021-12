Encanto ancora primo al box office USA, la magia Disney prosegue (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'incanto del film d'animazione Disney Encanto non si esaurisce, la pellicola guida il box office USA per la seconda settimana. Il box office USA continua a premiare Encanto, la nuova produzione Disney conserva la prima posizione la classifica incassando altri 12,7 milioni di incassi che portano il film d'animazione a un totale di 58 milioni. Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'incanto del film d'animazionenon si esaurisce, la pellicola guida il boxUSA per la seconda settimana. Il boxUSA continua a premiare, la nuova produzioneconserva la prima posizione la classifica incassando altri 12,7 milioni di incassi che portano il film d'animazione a un totale di 58 milioni. Come svela la nostra recensione di, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato. Ladiha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. ...

