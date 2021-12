Roma, guerra Pd per le nomine. Gualtieri: "Decido io, non Bettini". E lui: "Finirai come Marino" (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il sindaco sono io, non Bettini”. Campidoglio, otto giorni fa, tarda mattinata. Al piano nobile del Palazzo è in corso una riunione ai massimi livelli. I nuovi re di Roma, tutti del Pd, sono seduti intorno a un tavolo per parlare di nomine. Il mejo potere ha fame. Ha fretta di cancellare i cinque anni di M5s nei gangli dei grandi enti partecipati dal comune. Una miriade di caselle da riempire. Dal dopo Fuortes al Teatro dell’Opera fino all’Auditorium. “Ecco per l’Auditorium – interviene Albino Ruberti, capo di gabinetto del comune – c’è il nome segnalato da Goffredo”. Gualtieri, con un’insolita verve, lo fulmina: “Decido io, non lui”. Dieci persone ascoltano e riferiscono tutto a Bettini. Questa storia inizia qui. L’uscita di Gualtieri contro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il sindaco sono io, non”. Campidoglio, otto giorni fa, tarda mattinata. Al piano nobile del Palazzo è in corso una riunione ai massimi livelli. I nuovi re di, tutti del Pd, sono seduti intorno a un tavolo per parlare di. Il mejo potere ha fame. Ha fretta di cancellare i cinque anni di M5s nei gangli dei grandi enti partecipati dal comune. Una miriade di caselle da riempire. Dal dopo Fuortes al Teatro dell’Opera fino all’Auditorium. “Ecco per l’Auditorium – interviene Albino Ruberti, capo di gabinetto del comune – c’è il nome segnalato da Goffredo”., con un’insolita verve, lo fulmina: “io, non lui”. Dieci persone ascoltano e riferiscono tutto a. Questa storia inizia qui. L’uscita dicontro ...

Esercito : Buon inizio settimana con le bandiere di Guerra dei Reggimenti addestramento volontari “Acqui”, “Piceno”, “Roma” e… - Marti__Ml : Comunque non sanno proprio fare il cast. Vi butto qui dieci nomi a caso. - Selvaggia Roma - Guendalina Tavassi (e… - PietroButera2 : RT @PietroButera2: @LegaSalvini Chi scappa dalla guerra non può ambire a nulla? Spero che gli italiani capiscano i vostri giochetti, in par… - PietroButera2 : @LegaSalvini Chi scappa dalla guerra non può ambire a nulla? Spero che gli italiani capiscano i vostri giochetti, i… - FGiallorossa : Io comunque vorrei precisare una cosa: La Roma ha tanti altri grandi problemi. Ciò non toglie che si può parlare co… -