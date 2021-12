“Fa molto male”. E Iva Zanicchi finisce in ospedale (Di sabato 4 dicembre 2021) Una scivolata durante le prove di Ballando con le stelle è stata la causa di un infortunio al piede per Iva Zanicchi, ora forzatamente a riposo Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Una scivolata durante le prove di Ballando con le stelle è stata la causa di un infortunio al piede per Iva, ora forzatamente a riposo

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - AlbertoBagnai : Quindi chi non l’ha visto era molto distratto. Non c’è nulla di male. Ma non cadiamo nell’equivoco di credere che l… - lapoelkann_ : Fare del male alle donne è una delle cose più codarde che un uomo possa fare. Lo Stato deve assicurare risorse, pro… - g_zerbato : RT @AlbertoBagnai: Quindi chi non l’ha visto era molto distratto. Non c’è nulla di male. Ma non cadiamo nell’equivoco di credere che l’impo… - marcoranieri72 : RT @AlbertoBagnai: Quindi chi non l’ha visto era molto distratto. Non c’è nulla di male. Ma non cadiamo nell’equivoco di credere che l’impo… -