Megalopolis - nel first look del film di Coppol - Cesar ferma il tem -o, tra sogno e realtà

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono disponibili le prime esclusive immagini di, il discussodi Francis Forda in concorso a Cannes 2024 con Adam Driver, Giancarlo Esposito e Nathalie Emmanuel. L’ultima opera del grande regista è ancora alla ricerca di un distributore e proprio la Croisette dovrebbe servire da vetrina per potenziali acquirenti. Nelato vediamo il protagonista, l’architetto, arrampicarsi in cima a una futuristica costruzione, dalla cui sommità osserva angosciato il panorama urbano sottostante. La scena, dai toni fortemente onirici, prosegue conche avanza a passi malfermi verso il vuoto,ndosi a un centimetro dal baratro. A quel punto, urlando, con uno schiocco di dita, l’uomo ordina al Tempo dirsi. Sgomento, ...

Nuova pettinatura per Adam Driver , architetto idealista che lotta per ricostruire una metropoli in rovina nella prima foto ufficiale di Megalopolis . Finalmente ci siamo. Il pubblico di Cannes 2024 a breve potrà godere della visione del progetto a lungo sognato e faticosamente realizzato di Francis ... Continua a leggere>>

megalopolis: Adam Driver ferma il tempo nella prima clip del film di Francis Ford Coppola - Nel giorno del compleanno della compianta moglie Eleanor, Francis Ford Coppola regala ai suoi fan un'anticipazione di megalopolis ... Continua a leggere>>

Francis Ford Coppola condivide un video first look di megalopolis! - È Francis Ford Coppola in persona a condividere un video in cui possiamo dare un first look a megalopolis, il suo prossimo film che ... Continua a leggere>>

megalopolis, Driver ferma il tempo nel teaser [VIDEO] - Sul web è stato rilasciato il primissimo teaser di megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola con protagonisti Adam Driver e Nathalie Emmanuel. In queste prime immagini possiamo vedere il fu Kylo ... Continua a leggere>>