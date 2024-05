Trasformare la foresta pluviale in piantagioni sposta le reti alimentari tropicali

(Di sabato 4 maggio 2024) Impatto della trasformazione dellainsulleUn recente studio ha analizzato l’effetto della conversione dellainsulleche connettono gli organismi dei diversi strati degli ecosistemiad alta biodiversità. La ricerca evidenzia come questa trasformazione determini una semplificazione e una ristrutturazione delle, con conseguenti profondi cambiamenti nel funzionamento dell’ecosistema tropicale. L'articolo proviene da News Nosh.

Solo nel 2023 cancellata un'area grande quanto la Svizzera Avete presente quanto è grande una campo da calcio? Ora pensate a 10 campi da calcio idealmente posizionati uno di fianco all'altro. Anche senza fare tanti calcoli si tratta di una superficie piuttosto estesa. Ecco, quella è su per giù ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Avete presente quanto è grande una campo da calcio? Ora pensate a 10 campi da calcio idealmente posizionati uno di fianco all'altro. Anche senza fare tanti calcoli si tratta di una superficie piuttosto estesa. Ecco, quella è su per giù l'estensione di foresta pluviale che in media ... Continua a leggere>>

Orango si cura da solo: ferita guarita grazie a foglie di piante medicinali - Un orango ha lasciato gli studiosi di stucco quando, dopo essersi procurato una ferita, se l’è medicata da solo usando foglie medicinali Rakus è un orango che vive nel Parco nazionale Gunung Leuser, ... Continua a leggere>>

M-KING MT-CL98 by CST Tires: il pneumatico MUD Terrain dedicato ai professionisti del fuoristrada - pneumatici progettati appositamente per una varietà di terreni estremi come quelli che si incontrano nella foresta pluviale, nelle paludi, nel deserto, nelle terre più selvagge, rocciose, con ghiaia, ... Continua a leggere>>

I 5 film che ci sono piaciuti di più al Trento Film Festival - Trail der Traume Il sentiero dei sogni, per un giovane atleta tedesco di origini turche, è quello che da Lima prosegue tortuoso, irto e spericolato tra i bellissimi paesaggi del Perù, tra il deserto e ... Continua a leggere>>