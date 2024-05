Europee | manifesto Pse - ' mai con Id e Ecr' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Non coopereremo mai né formeremo una coalizione con l'estrema destra: questa è l'incrollabile promessa fatta agli elettori dai leader politici progressisti oggi a Berlino, in Germania. Il Partito dei Socialisti Europei (Pse) sarà sempre una voce forte e affidabile contro l'estremismo di destra e per la nostra democrazia. Ciò significa nessuna cooperazione o alleanza con l'Ecr o l'Id al Parlamento europeo". E' quanto si legge nelsottoscritto oggi a Berlino dai leader Pse in vista delle elezioni europee. Ilè stato firmato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier spagnolo Pedro Sanchez, la segretaria del Pd Elly Schlein oltre al presidente del Pse Stefan Löfven, il candidato comune socialista alla presidenza della commissione Nicolas Schmit , il segretario generale del Pse Giacomo Filibeck e molti ...