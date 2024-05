Formula 1 - Alonso sbotta contro la Fia | continuano a penalizzarci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2024) Non accenna a placarsi la polemica tra Fernandoe la Fia. E’ altissima l’attesa per l’appuntamento di1 a Miami e lo spagnolo ha scatenato motivi di discussione. Il pilota dell’Aston Martin ha attaccato il format del weekend e la gara sprint: “è inutile”, sono le parole dell’ex Ferrari. Poi lo spagnolo è entrato nel dettaglio: “ci sono pochi punti in palio e comunque non ci danno la possibilità di competere perchéper ogni cosa che facciamo”, continua.