Megalopolis | Adam Driver a un passo dal vuoto nella prima clip video del film di Francis Ford Coppola

La prima foto di Adam Driver in Megalopolis è stata rilasciata: prima che l’epopea retrofuturistica di Francis Ford Coppola approdi in concorso al Festival di Cannes 2024, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo al progetto di passione del regista. La foto ritrae Adam Driver nei panni di un ... Continua a leggere>>

megalopolis: Adam Driver ferma il tempo nella prima clip del film di Francis Ford Coppola - Nel giorno del compleanno della compianta moglie Eleanor, Francis Ford Coppola regala ai suoi fan un'anticipazione di megalopolis ... Continua a leggere>>

megalopolis, Driver ferma il tempo nel teaser [VIDEO] - Sul web è stato rilasciato il primissimo teaser di megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola con protagonisti Adam Driver e Nathalie Emmanuel. In queste prime immagini possiamo vedere il fu Kylo ... Continua a leggere>>

Adam Driver e Nathalie Emmanuel in una scena di megalopolis di Francis Ford Coppola. In concorso a Cannes 77 - Un artista geniale con il potere di fermare il tempo, una distopia romana, New York. megalopolis, con Adam Driver. In concorso a Cannes 77 ... Continua a leggere>>