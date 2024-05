La macelleria che diventa bottega con cucina vegana | la piccola rivoluzione nella periferia a Sud di Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 4 maggio 2024) Formaggi fatti in casa, un banco frigo da tre metri e mezzo con salumi e insaccati, spuntini pronti e poi una bellacon piatti «goderecci»: tutto esclusivamente vegano. È l’idea di Flavio Ippoliti e Denise Sisto, titolari di una serie di negozi di CBD (la cannabis light legale) che hanno deciso di recuperare una vecchiaper aprire unacon. Veganize IT! L'alimentari vegano inSi chiama Veganize IT! e aprirà il 14 maggio 2024 a Dragona, frazione di Aciliaa Sud di: «Abbiamo scelto questo negozio per dare un segnale» racconta Flavio, vegano da sette anni, «coprire l’insegna dellacon quellaè per noi motivo ...