Premier League 2023 2024 - poker Newcastle | Burnley battuto 4-1

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilbatte 4-1 ile sale a 56 punti in classifica. Nella trentaseiesima giornata di, la squadra di Howe chiude la prima frazione di gioco sul 3-0 con i gol di Wilson (19?), Longstaff (35?) e Guimaraes (40?). Al 55? è Isak a realizzare il sigillo del 4-0. Un risultato reso meno pesante dal gol di O’Shea all’86’. Vittoria preziosa in chiave salvezza per il Nottingham che batte 3-1 lo Sheffield e sale a +3 dal Luton diciottesimo. Pareggio senza reti tra Brentford e Fulham. I risultati Brentford-Fulham 0-01-4 (19? Wilson, 35? Longstaff, 40? Guimaraes, 55? Isak, 86? O’Shea) Sheffield-Nottingham 1-3 (17? Diaz, 27? Hudson-Odoi, 51? Yates, 65? Hudson-Odoi) SportFace.

