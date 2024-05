Firenze - l’asilo nido Pandiramerino si amplia per accogliere più bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – Per “festeggiare” l’mento del, si sono ritrovati tantie genitori, insieme all’assessore all’educazione Sara Funaro e rappresentanti delle Direzioni istruzione e servizi tecnici del Comune. Ildi via Ferdinando Martini nel Quartiere 2, aperto nel 2013, è attualmente gestito dalla cooperativa Arca. La progettazione è stata realizzata con il contributo dei tecnici comunali e sviluppata con il costante lavoro di condivisione degli uffici comunali, del Coordinamento pedagogico e del gruppo di lavoro della cooperativa che gestisce la struttura, coinvolgendo anche le famiglie. Queste ultime hanno collaborato con l’amministrazione, dando il loro contributo anche nelle scelte riguardanti i nuovi ambienti, come ad esempio la scelta ...