Giro d’Italia 2024 - tappa 2 di Oropa in tv | percors - altimetr -a, orari e favoriti

(Di sabato 4 maggio 2024) Torino, 4 maggio– Subito una mezza sorpresa nella primadel, con l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez in grado di resistere agli attacchi di Tadej Pogacar per poi trionfare sul traguardo di Torino in una volata a tre con lo sloveno e il tedesco Schachmann. Che lo scalatore della Ineos possa essere un rivale di Taddeo da qui a Roma? Non è dato ancora sapere, ma sicuramente nella secondacon arrivo in salita adci saranno altri responsi e lui sarà in maglia rosa. Nel secondo gruppetto, a dieci secondi dal vincitore, è arrivato Antonio Tiberi, che ha provato a tenere il ritmo di Pogacar sul San Vito ma ha dovuto mollare nella seconda parte e salire col proprio passo. Alla fine ha limitato i danni assieme a Geraint Thomas, Daniel Martinez, Cian Uijtdebroeks e ...