Virtus chiude con Trento e si prepara ai playoff | quando e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Bologna, 4 maggio 2024 – Ultima palla a due della stagione regolare per la. Domani pomeriggio alle 18.15, la formazione di Luca Banchi conclude la prima fase di campionato ospitando alla Segafredo Arena la Dolomiti Energia Trentino. Sfida importante per i bianconeri che vincendo si conquisterebbero il primo posto e quindi il vantaggio del fattore campo per tutti i, lasciando altresì Brescia e Milano, le altre due squadre prime in classifica, affrontarsi nell’altra parte del tabellone. Precedenti Le squadre si sono affrontate già in 16 occasioni, tutte in stagione regolare. Laè avanti per 9-7 nei precedenti e per 5-2 negli scontri diretti giocati in casa.ha vinto in casa dei felsinei soltanto in due occasioni: il 3 aprile 2016 (68-75) e il 10 maggio 2021 (83-91). Nella ...