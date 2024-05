La musica come passione e strumento di apprendimento in una scuola media di Roma I ragazzi formano la band Super Gulp

Cronache Cittadine Con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio al via il progetto del Comune di Anguillara Sabazia. Direzione L' Arti colo Anguillara. “ Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024”. Quattro concerti per diffondere la passione per l’arte Musica le sembra essere ... Continua a leggere>>

Il cantautore italiano, 25 anni, è figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz; negli anni oltre a costruirsi una carriera musica le ha cominciato anche a lavorare come attore, interpretando Franco Califano. L'ultimo singolo è Take That.Continua a leggere

Un'artista e una ragazza di grande qualità, artisticamente preparatissima, che ha saputo riemergere da un momento assai difficile causato dal disturbo alimentare dell'anoressia, in cui stava quasi per rinunciare a giuocarsi le sue ottime 'carte' Lisa Manara è un'artista di gran qualità. Nella ...

Saviano: «Il segreto di Liberato Sa raccontare in musica la sofferenza di Napoli. Perché chi non piange non sa gioire» - Ha capito che il successo comporta la vocazione di un asceta e sottrae il 90 per cento di ciò per cui vale la pena vivere. Dal 9 maggio sarà al cinema con ...

It's (NOT) Only Rock'n'Roll, le foto di Mark Allan a Bologna - Dopo il successo della mostra al Museo internazionale e biblioteca della musica a Bologna, Otto Gallery presenta da oggi al 15 giugno 'It's (NOT) Only Rock'n'Roll, le foto di Mark Allan', ampia retros ...

Carlo Gesualdo, la musica, la passione e il dolore, l'Ic Perna Alighieri investe sulla storia del territorio - Sarà presentato il 15 maggio, alle 17, al Carcere Borbonico, il progetto "Carlo Gesualdo. La musica, la passione, il dolore" promosso dall'Ic Perna Alighieri di Avellino, guidato dalla dirigente Amali ...