Google Pixel 8a | tutto ciò che sappiamo prima del lancio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 4 maggio 2024) Ecco tutte le specifiche tecniche del8a in arrivo a metà maggio, con Tensor G3, display OLED 120Hz e batteria 4500mAh8a, atteso per ila metà maggio, è ormai protagonista di numerose indiscrezioni che delineano con sempre maggiore precisione le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di fascia media di. Facciamo dunque un resoconto completo delle specifiche trapelate.8a: specifiche tecniche Cuore pulsante del dispositivo sarà il processore Tensor G3 di, affiancato da un display OLED FullHD+ da 6,1 pollici protetto da Gorilla Glass 3. Rispetto al7a, il predecessore diretto, troviamo un netto miglioramento per quanto riguarda la frequenza di ...