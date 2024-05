Come è andata la prima tappa del Giro d’Italia 2024 | ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Torino, 4 maggio– La1 deld'Italiaconduce la carovana da Venaria Reale a Torino dopo 140 km tutt'altro che banali. Cosìnon è banale lamaglia rosa, che va all'uomo che non ti aspetti, Jhonatan Narvaez, in teoria un gregario della Ineos Grenadiers, nonché secondo ecuadoriano a indossare il simbolo delto dopo il solo Richard Carapaz, che ha il grande merito di riuscire a resistere alle rasoiate di Tadej Pogacar sullo strappo di San Vito: lo sloveno, protagonista di un debutto agrodolce alla Corsa Rosa, chiuderà terzo in volata alle spalle anche di Maximilian Schachmann, riuscendo però a guadagnare su altri rivali per la vittoria finaleRomain Bardet, Thymen Arensman e Ben O'Connor, mentre arrivano buone ...